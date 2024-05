Mercedes | Russell quinto a Monaco: “Tanti aspetti positivi”

Soddisfazione per Russell, quinto a Monte Carlo con una Mercedes che ben si è comportata nel weekend del Principato. Il pilota inglese aveva sperato per un attimo di poter quantomeno dare fastidio alla zona podio, specialmente per l’incidente del primo giro che ha coinvolto Sainz, ma la bandiera rossa ha rimesso nel cassetto i sogni del britannico, il quale però non butta certo via una gara di gestione, come per tutti del resto oggi, ma che sembra aver dato una boccata d’aria fresca al team di Brackley dopo un inizio molto difficile di 2024.

“E’ stata la miglior gara della nostra stagione finora – ha detto Russell. Avevamo un buon ritmo e siamo riusciti a dimostrarlo nel finale, nonostante avessi gomme medie vecchie di 70 giri. Alla fine ero dietro i primi quattro e a una manciata di secondi dalla prima posizione. Ci sono molti aspetti positivi da considerare in questo weekend nel suo insieme. Abbiamo trascorso molto tempo esaminando tutte le opzioni strategiche, ed ero contento della mescola media. Quando Sainz si è fermato al primo giro, sembrava che la giornata potesse andare ancora meglio del previsto, ma la bandiera rossa ci ha reso la vita più difficile. Nei primi 30 giri sono stato cauto, riuscendo a mantenere le gomme in una buona forma per arrivare fino alla fine. Max mi ha messo un po’ sotto pressione alla fine, ma stavo controllando il tutto”.