Ferrari | Leclerc manca la vittoria a Baku: “Sorpasso di Piastri? Ho sbagliato”

C’è ovviamente del rammarico in casa Ferrari per la mancata vittoria di Leclerc a Baku. Il pilota monegasco, primo fino al pit-stop e con un ampio margine nei confronti di Piastri, è stato raggiunto dall’australiano subito dopo la sosta, con un undercut che evidentemente è stato fortissimo e ha messo sotto scacco la Scuderia di Maranello. Una volta subito il sorpasso, per sua stessa ammissione reso troppo facile, Charles credeva di poter riprendere l’avversario grazie al DRS, ma non è andata così, visto che la McLaren è stata fortissima in rettilineo anche senza l’ausilio dell’ala mobile posteriore.

“Nel sorpasso con Oscar ho preso una decisione sbagliata – ammette Leclerc. Non ero preoccupatissimo, perché il DRS era molto forte ed ero ancora nella fase di mettere le gomme in temperatura, quindi non potevo andare al limite coi freni come faceva lui. Sapevo quindi di essere in una situazione difficile e ho scelto di stare sulla traiettoria ideale, dopodiché pensando al DRS successivo, lo avrei provato a passare di nuovo. Credevo fosse più semplice, ma non è andata così, perché pur stando dietro con l’ala attiva, la McLaren andava come un fulmine, quindi ho fatto fatica, perché spingevo tanto in curva così da stare attaccato il più possibile prima del rettilineo finale, ma pur riuscendoci, non era abbastanza per essere al suo livello”.

“Gara molto difficile, ma è stato un errore di giudizio. Non so cosa avrei potuto fare per farmi trovare più pronto a questa eventualità. Dove ho perso la gara? Non mi torna il distacco che c’era prima del pit-stop, perché era sui sei secondi, e dopo con le hard era attaccato e mi sono fermato un giro dopo. Bisogna guardare qualcosa, perché forse l’errore è stato là, più che sul passo con le dure. Quando c’è stato degrado, sulla media avevo sostegno, mentre con le hard no, e non aver fatto prove di long run nelle libere non ha aiutato”.

5/5 - (1 vote)