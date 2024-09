F1 | Aston Martin, Stroll costretto al ritiro a pochi giri dalla fine

Baku – Gara complicata per Lance Stroll. Il canadese va a contatto con la Racing Bulls di Yuki Tsunoda al via, provocando danni ingenti alla vettura del giapponese. Riporta solo una foratura la Aston Martin, che torna ai box al time del primo giro. Da li comincia la scalata dalle ultime posizioni, ma Lance non riesce ad andare oltre la quindicesima posizione. I problemi non finiscono e un problema ai freni costringe la squadra a richiamarlo ai box al quarantasettesimo giro per ritirare la vettura.

Stroll: “Non so se Tsunoda mi ha visto”

“La mia gara è praticamente finita al primo giro quando c’è stato il contatto tra me e Tsunoda. Ho cercato di andare all’interno, non so se lui mi ha visto o meno, ma ha chiuso la porta e sono dovuto tornare ai box per una foratura. Lottiamo tutti al massimo alla partenza e queste cose succedono, ma ovviamente ci ha penalizzato per il resto della gara. A nove giri dalla fine ho sentito dei problemi con il pedale dei freni e peggiorava ad ogni giro. Non è un circuito su cui poter rischiare, ed eravamo decisamente fuori dai punti, per cui abbiamo deciso di ritirare la vettura. E’ stato un weekend frustrante, ma ora mi concentro su Singapore“.