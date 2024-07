Ferrari | Leclerc in pole a Spa: “Non ho mai perso le mie capacità in qualifica, c’era un perché…”

Charles Leclerc è tornato in pole position nel Gran Premio del Belgio. Il pilota della Ferrari, grazie alla seconda posizione e ad un giro pazzesco in Q3, nell’ultimo tentativo, si è assicurato la partenza al palo nella mitica Spa-Francorchamps, e scatterà davanti a tutti per la 25.ma volta in carriera sulla pista nella quale vinse la prima gara della sua vita in Formula 1 nel 2019. Il monegasco ci tiene a sottolineare come il suo tocco in qualifica non sia mai stato messo in discussione, ma evidentemente nelle ultime settimane sono successe delle cose, specialmente con lo sviluppo della SF-24 e sulle varie prove comparative fatte durante le prove libere che non lo hanno messo nelle giuste condizioni quando il cronometro contava davvero.

“Non ho mai perso le mie capacità in qualifica – ha detto Leclerc in mixed zone. Le ultime prestazioni più difficili avevano delle ragioni: quando si va da un estremo all’altro in ogni sessione io soffro, perché non so quale sia il limite della macchina, mentre oggi non c’era nulla di tutto questo, visto che le condizioni erano uguali per tutti. In Q3 ho fatto un buon giro, sono contento e non mi aspettavo la seconda posizione, molto meglio di quanto previsto. Vincere domani? Andrò con questo obiettivo, ma ieri per noi è stata difficile e penso che faremo un po’ di fatica in gara, quindi credo che il podio sarebbe un buon risultato, ma io andrò in gara certamente per provare a vincere, poi vediamo”.

“Le simulazioni non sono state un granché, ma era difficile capire il perché. La McLaren sembra su un altro pianeta in questo weekend, più delle ultime gare, poi la Red Bull è forte, e alla fine ci siamo noi con la Mercedes. L’obiettivo è quello di tenere la prima posizione dopo il primo giro, dopo gestiamo le gomme e proviamo a vincere, cercando di fare tutto perfettamente”.