F1 | Red Bull, Verstappen: “Spero di lottare con Ferrari e Mercedes”

Spa Francorchamps – Niente a nessuno può fermare Max Verstappen, penalità a parte. L’olandese è on fire sin dall’inizio del weekend in Belgio, dove si è subito dimostrato competitivo. Lo dimostrano le performance in qualifica: Max utilizza un solo set di intermedie per sessione – la pioggia va e viene durante i sessanta minuti di qualifica – e si sprecano i giri veloci. La sua Red Bull è costantemente più veloce del resto del gruppo, e ampio è il distacco dagli avversari. Che siano state le polemiche al termine del Gran Premio di Ungheria, o il peso della penalità sulle spalle, Max non ha lasciato nulla a nessuno: è lui il pole man in pista, anche se a causa della penalità dovrà scattare dall’undicesima casella. La rimonta dipenderà dalle condizioni in gara: la sua RB20 è molto carica, sacrificando di fatto la velocità sul dritto; in più, il nuovo asfalto rende la pista scivolosa e la Red Bull ha tenuto soltanto un set di gomme hard per la gara.

Verstappen: “Spero di poter lottare con le Ferrari e le Mercedes”

“Penso che ci sia ancora lavoro da fare, ma quella di oggi è stata una giornata positiva. La pista era bagnata e la vettura si è comportata bene, però per me è importante il passo gara. Pensiamo che il nostro assetto possa ben funzionare in questo senso, se sia abbastanza buono per seguire le McLaren non lo so, ma spero di poter lottare con le Ferrari e le Mercedes. Non sappiamo quante soste ci saranno domani, e abbiamo un solo set di hard: non è uno svantaggio, abbiamo fatto questa scelta e dobbiamo crederci. La situazione è diversa dagli ultimi due anni: la McLaren è la più competitiva in questo senso, vedremo”.