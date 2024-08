Ferrari | Leclerc: “Ho fiducia nei prossimi aggiornamenti”

Le ultime gare prima della pausa estiva ci hanno lasciato una Ferrari sicuramente in ripresa rispetto alle prestazioni molto negative fornite dopo gli aggiornamenti di Barcellona. Leclerc ha conquistato il podio in Belgio, a seguito di una pole position, e un quarto posto di fiducia a Budapest. Troppo poco ovviamente per essere soddisfatti, ma i correttivi applicati sulla SF-24 sembrano funzionare. Adesso è il momento di stringere i denti, anche a Zandvoort infatti la Rossa giocherà in difesa, cercando di perdere il minor numero di punti possibili fino a quando non arriveranno i nuovi sviluppi, quelli che dovrebbero mettere la monoposto in condizione tale da fare un salto di qualità importante.

“Non credo che in questa gara torneremo al livello mostrato prima di Monte Carlo – ha ammesso Leclerc. In quel momento avevamo il passo per fare certe cose, mentre adesso non più. Dopo quella vittoria, ci sono state delle gare nelle quali abbiamo provato cose estreme in termini di assetto e questo non era affatto ottimale. Prima della pausa estiva però siamo riusciti a massimizzare i risultati con quello che avevamo a disposizione. La vettura non ha problemi particolari, ma ci manca la prestazione complessiva, perché non siamo abbastanza veloci. L’obiettivo sarà quello di fare il massimo finché non avremo il ritmo necessario e perdere meno punti possibili dai nostri avversari, dopodiché speriamo che i prossimi aggiornamenti siano sufficienti per rimetterci in lotta”.

“La McLaren ha fatto grandi passi in avanti quest’anno, e ci è riuscita molto velocemente. E’ una cosa strana, perché nella Formula 1 moderna ci vuole tempo prima di rimontare, quindi sono rimasto sorpreso. Anche la Mercedes ha fatto dei miglioramenti significativi nelle ultime gare, mentre noi siamo tra coloro che hanno fatto più fatica. Stiamo però lavorando così da tornare competitivi. Ho fiducia nel nostro lavoro e negli aggiornamenti che porteremo presto: non posso dire adesso quando arriveranno, ma ci faranno fare un bel passo in avanti”.