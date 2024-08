F1 | Sainz: “La Williams mi ha dato subito ottime sensazioni”

La carriera di Carlos Sainz continuerà in Williams. Il pilota spagnolo ha infatti annunciato subito dopo il Gran Premio del Belgio, prima della pausa estiva, che dal prossimo anno correrà con lo storico team di Grove dopo quattro stagioni in sella alla Ferrari. Una decisione presa dopo mesi di trattative e interlocuzioni con tante squadre in griglia di partenza. Certo, la scuderia britannica non è sicuramente di prima fascia, e nemmeno di seconda al momento, ma scopriremo presto se questa decisione sia stata azzeccata o meno dal madrileno.

“Era importante per me prendere la decisione prima della pausa estiva – ha ammesso Sainz. Sono stati sette mesi molto duri, ho dovuto affrontare tutto quello che è accaduto a gennaio ma allo stesso tempo dare il massimo come pilota Ferrari in un ambiente ad alta tensione. Ho parlato con tante squadre, analizzando tutte le proposte per il mio futuro mentre stavo gareggiando, per questo volevo prendere la mia decisione prima di andare in vacanza. Dovevo essere convinto al 100%, e la Williams mi ha dato subito ottime sensazioni sin dall’inizio: hanno un progetto molto valido per il futuro, vogliono riportare un team così storico al vertice. Il feeling che ho avuto con Vowles e il gruppo di investimento Dorilton. Ho imparato a fidarmi anche dei miei sentimenti verso le persone”.