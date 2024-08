Formula 1 | Magnussen cauto sul futuro: “Non ho fretta e posso aspettare la giusta occasione”

Formula 1 Magnussen – In attesa di vederlo in pista nelle prime libere di Zandvoort, in programma domani alle ore 11:30, Kevin Magnussen ha parlato delle trattative in corso per la stagione 2025, precisando di non avere alcuna intenzione di affrettare una decisione.

Come già avvenuto con Carlos Sainz, molto discusso negli ultimi tre mesi, il danese vuole prendersi del tempo per valutare attentamente le migliori opportunità per il suo futuro. Diverse opzioni sono sul tavolo: dalla piccola possibilità di una conferma in Formula 1 con Audi/Sauber, all’America con IndyCar e Nascar, fino al Mondiale Endurance.

Magnussen intende esaminare con attenzione queste diverse strategie nelle prossime settimane. Ricordiamo che il pilota danese lascerà il team Haas alla fine di questo campionato e cederà il proprio volante al giovane Oliver Bearman.

Magnussen e le valutazioni sul futuro

“Il futuro dipende da ciò che mi si presenterà e dalle opportunità che potrebbero aprirsi, ovunque esse siano. Procedo un passo alla volta, senza fretta. Per ora, non c’è pressione: posso permettermi di aspettare. Magari, alla fine, si presenterà un’occasione imperdibile che prenderò in considerazione, ma per ora non è questo il caso. Al momento, tutte le opzioni sono ancora sul tavolo”.