Ferrari | Leclerc e Sainz completano solo sei giri nelle libere 3 di Spa

Ferrari F1 GP Belgio – Charles Leclerc ha ottenuto il sesto tempo in una terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio che è stata pesantemente condizionate dalla pioggia. Il monegasco ha percorso appena quattro giri, mentre Carlos Sainz è uscito dai box solo per provare una partenza a fine turno.

6 giri. Charles è sceso in pista con gomme Intermedie ottenendo come miglior tempo 2’06”033 prima che la pioggia aumentasse di intensità e la sessione venisse sospesa per l’uscita di pista di Lance Stroll a Eau-Rouge-Raidillon. La pista è tornata brevemente agibile prima che la direzione gara esponesse di nuovo la bandiera rossa. Nei minuti finali i team sono stati autorizzati a uscire dai box così Carlos è salito in macchina per provare una partenza con gomme da bagnato estremo percorrendo dunque due giri senza far segnare alcun tempo.