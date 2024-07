F1 | GP Belgio, prove libere 3: pioggia protagonista, Verstappen il più rapido [RISULTATI]

F1 GP Belgio – In una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia, scesa copiosa per tutti i 60 minuti di lavoro, Max Verstappen e’ riuscito a issarsi al comando della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Belgio, 13^ appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

In un clima più invernale che estivo, a causa delle basse temperature tipiche del luogo, l’olandese con gomme intermedie ha fermato il proprio best lap in 2’01”565, circa un secondo e mezzo più rapido della McLaren di Oscar Piastri. Riscontri ovviamente relativi, visto che il Campione del Mondo in carica ha segnato il proprio tempo ad inizio sessione, con meno acqua presente sulla pista, mentre l’alfiere della McLaren ha ottenuto il proprio crono più veloce in una condizione di pista più complessa (l’asfalto tendeva più alle full-wet che alle intermedie).

Da evidenziare che Verstappen, come avvenuto nella mattinata di ieri, ha scelto di correre con l’assetto più carico portato qui in Belgio dalla Red Bull, aspetto che potrebbe aiutarlo ad ottimizzare il potenziale della vettura in caso di qualifica bagnata. Terzo riscontro per Pierre Gasly, seguito da Lando Norris, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Lance Stroll.

Il canadese, dopo circa venti minuti di attività, è incappato in un testacoda in uscita da Eau Rouge che l’ha portato ad urtare violentemente contro le barriere. I danni alla sospensione anteriore, successivamente, non gli hanno permesso di completare la restante parte della sessione, perdendo di fatto km preziosi in vista della qualifica di questo pomeriggio. La quale, ricordiamo, potrebbe svolgersi nelle medesime condizioni delle libere 3.

Infine, a completare la top dieci della mattinata, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Sergio Perez. Poche tornate per Carlos Sainz che ha preferito non prendersi troppi rischi e risparmiare alcuni set di mescole full-wet ed intermedie in vista del prosieguo di questo fine settimana. Il meteo per la gara, ad oggi, prevede nuvoloso ed asciutto, ma le condizioni a Spa – come da tradizione – possono cambiare rapidamente.

Importante quindi lasciare aperte tutte le opzioni sul piano strategico. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per la sessione di qualifica che stabilirà l’ordine di partenza di questo round mondiale sul tracciato di Spa-Francorchamps.