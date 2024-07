F1 | Aston Martin, Alonso: “Spero nella pioggia”

Silverstone – Tempi non entusiasmanti per Fernando Alonso, che sfigura rispetto al compagno di squadra Lance Stroll. Lo spagnolo segna il sesto miglior tempo nelle FP1, per scendere in undicesima nella seconda sessione. L’Aston Martin continua a lavorare per risolvere i problemi riscontrati negli ultimi weekend, mentre la pioggia potrebbe giocare un ruolo importante per le sorti di questo Gran Premio: lo stesso Alonso sembra suggerirlo a fine sessione e chissà che una qualifica bagnata non lo porti nella parte alta della classifica.

“E’ difficile leggere tra le righe della classifica dei tempi di queste libere, a causa delle condizioni così cangianti. Quest’anno sembriamo andare d’accordo con la pioggia, per cui vediamo che succede domani”.