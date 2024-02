Formula 1 | Red Bull e Ferrari, le prime differenze tra la RB20 e la SF-24 [VIDEO]

Formula 1 Red Bull Ferrari – Nella diretta di questa mattina su Sky Sport 24, Carlo Vanzini e Matteo Bobbi hanno analizzato le prime differenze tra la Red Bull RB20 e la Ferrari SF-24, vetture che affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

La Rossa, ricordiamo, ha mostrato le immagini della monoposto questa mattina, effettuando già una prova di shakedown a Fiorano, utile ai tecnici per effettuare i primi test di funzionamento in vista della tre giorni di test in Bahrain. Giornata in posta a sorpresa invece per la scuderia austriaca, la quale ha portato al debutto la nuova vettura proprio questa mattina a Silverstone.

Bobbi e Vanzini, proprio in tal senso, hanno provato un rapido confronto tra le due vetture sfruttando le immagini apparse sul web, ponendo particolare attenzione alla zona delle pance e del fondo. Entrambe le monoposto, ricordiamo, potranno essere confrontate con più attenzione dal 21 al 23 febbraio, giornate nelle quali andrà in scena l’unica sessione di test pre-season prima del debutto mondiale fissato per i primi marzo sempre in medio-oriente.