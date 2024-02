Formula 1 | Mercedes, la nuova W15 in pista a Silverstone [FOTO]

Dopo la presentazione molto sobria di ieri, la Mercedes, così come la Ferrari è scesa in pista subito sul tracciato di Silverstone per una sessione di shakedown. Hamilton e Russell hanno quindi portato a battesimo la nuova W15, la vettura chiamata a cancellare le ultime due annate disastrose e con una sola vittoria, quella del 2022 in Brasile con il giovane inglese. Questa sarà, come tutti sapete l’ultima monoposto della Stella guidata dal sette volte campione del mondo, il quale è già contrattualizzato con la Ferrari a partire dalla prossima stagione. In questo articolo troverete anche qualche foto dei primi chilometri in pista della Freccia d’Argento.



