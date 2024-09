Ferrari | GP Monza, Leclerc in seconda fila: “Siamo tutti molto vicini sul passo gara”

La qualifica di Monza è stata estremamente combattuta, con un margine ridottissimo a separare i piloti nelle prime posizioni. La Ferrari è riuscita a conquistare la seconda fila grazie a un’ottima prestazione di Charles Leclerc, che partirà dal quarto posto accanto a George Russell. Sia l’inglese che Piastri, il quale ha ottenuto la seconda posizione con la McLaren, sono riusciti a fare meglio di Leclerc per pochi centesimi. La lotta per le prime file è stata così intensa che bastava davvero pochissimo per permettere al monegasco di agganciare Lando Norris, in pole position per la quinta volta in carriera.

Tuttavia la SF-24 di Charles ha mostrato alcuni limiti. La vettura, con un assetto molto scarico dal punto di vista aerodinamico, ha sofferto particolarmente di sottosterzo, una condizione che ha reso difficile per il pilota monegasco effettuare un giro perfetto nell’ultima parte della qualifica. Nonostante queste difficoltà, il tempo ottenuto è comunque molto buono e dimostra la competitività della Ferrari rispetto alle dirette rivali, Red Bull a parte, staccata di oltre sei decimi dalla pole. Il risultato lascia qualche rimpianto per un’occasione di prima fila sfumata, ma anche la consapevolezza di poter fare molto bene in gara.

“Abbiamo avuto un problema con le soft e il sottosterzo in qualifica – ha ammesso Leclerc. Non so se è sempre lo stesso guaio di inizio stagione, però è così dalla prima sessione di libere e non siamo riusciti a risolverlo per quanto mi riguarda almeno, perché Carlos andava meglio in alcune curve, riusciva a girare la macchina in modo diverso. E’ frustrante non essere riusciti a fare quel passo in avanti in alcuni tratti della pista, quantomeno dove ho perso tempo, poi siamo riusciti a recuperare ma non è abbastanza. Siamo tutti molto vicini col passo gara, ma la McLaren aveva le mappature motore abbastanza giù nelle libere di ieri, quindi dobbiamo vedere quanto saranno veloci domani, ma spero che tifosi, nuovo pacchetto e gara di casa ci aiuti. Dobbiamo tenere il DRS e sperare di passarli in pista”.

5/5 - (1 vote)