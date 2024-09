Ferrari | Leclerc e Sainz beffati da Russell nelle qualifiche del GP d’Italia

F1 Ferrari GP Italia – Si svolgono le qualifiche del Gran Premio d’Italia presso l’Autodromo Nazionale di Monza, con temperature elevate: l’aria segna 33 gradi, mentre l’asfalto raggiunge i 47 gradi.

Q1: Carlos Sainz e Charles Leclerc scendono in pista con gomme Soft nuove. Leclerc ferma il cronometro a 1’20″074, mentre Sainz è costretto ad abortire il suo giro a causa di un’uscita di pista alla seconda curva di Lesmo. Dopo aver fatto controllare la sua SF-24, Sainz torna in pista insieme a Leclerc. Sainz completa un giro in 1’20″149, mentre Leclerc non riesce a migliorarsi. Entrambi i piloti accedono al Q2.

Q2: Le Ferrari tornano in pista con le Soft utilizzate in Q1. Leclerc registra un tempo di 1’20″269, seguito da Sainz con 1’20″328. Dopo un rapido pit-stop per montare gomme nuove, Sainz chiude il giro in 1’19″799, mentre Leclerc segna 1’20″007. Entrambi i piloti avanzano alla fase finale.

Q3: I due ferraristi dispongono di due set di gomme Soft per questa sessione. Al primo tentativo, Sainz fa registrare un tempo di 1’19″701, seguito da Leclerc con 1’19″704. Dopo un cambio gomme, entrambi tornano in pista. Leclerc realizza un tempo di 1’19″461, piazzandosi quarto, a soli 25 millesimi dal secondo posto, mentre Sainz chiude quinto, a soli sei millesimi dal compagno di squadra.