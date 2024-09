F1 | Hulkenberg, gran prova e piazzamento in Q3 nel sabato di qualifiche a Monza

F1 Haas GP Italia – Piazzamento in Q3 per Nico Hulkenberg a Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Come da tradizione, il tedesco è riuscito a ottimizzare il potenziale della VF-24 sul veloce tracciato brianzolo, garantendosi un piazzamento in griglia che fa ben sperare in vista della gara di domani. “Hulk”, dopo una sessione lineare e priva di sbavature, ha ottenuto il 10° tempo e proverà a difendere una posizione in top ten, quanto mai utile alla squadra nella lotta con i rivali nel mondiale Costruttori. È andata peggio invece a Kevin Magnussen: il danese ha sofferto diversi problemi tra le FP3 e la sessione del pomeriggio, ritrovandosi spesso a inseguire. Una condizione che non gli ha permesso di fare meglio della 13ª posizione.

Hulkenberg in Q3 a Monza

“Penso che sia un buon risultato essere nella top 10. Non è ideale essere dietro ad Alex per un margine così ridotto; ho perso tempo già nelle curve 1 e 2 e le gomme nuove, per qualche motivo, non sono riuscito a farle funzionare bene. Ogni volta che le montavo non andavano come speravo, quindi è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. In generale, però, sono soddisfatto: la macchina si è comportata bene con il pacchetto a basso carico aerodinamico. Ho buone sensazioni, oltre che fiducia. Spero di poter portare tutto questo in gara domani. Penso che siamo competitivi, però mi aspetto una lotta molto serrata.”

Magnussen non riesce a spremere il potenziale dalla Haas

“In Q1, una Williams è uscita di pista proprio davanti a me e c’era così tanta polvere che non riuscivo a capire se fosse fuori pista o ancora in traiettoria. Non vedevo nulla. Inutile affermare che quella situazione ha compromesso il mio giro. Qui è molto importante avere una scia. Può darti tre decimi di secondo. Sono uscito dietro le due Alpine, ma loro hanno fatto un giro di preparazione diverso e alla fine ne sono rimasto senza. Quel margine è ciò che mi è mancato per entrare in Q3, ma partire 13° non è troppo lontano dalla top 10. Possiamo fare qualcosa di buono partendo da lì”.