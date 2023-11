Ferrari | GP Las Vegas, Sainz rimonta ma non nasconde la delusione

Ha messo una pezza ad un weekend disastroso il buon Carlos Sainz. Dopo quanto accaduto venerdì per la faccenda del tombino e che lo ha costretto a dieci e ingiuste posizioni di penalità sulla griglia di partenza, il pilota della Ferrari, scattato dodicesimo a Las Vegas si è girato in curva 1 per aver totalmente mancato il punto di frenata anche per via della scarsissima aderenza nella traiettoria interna. Lo spagnolo era praticamente ultimo nel primo giro, ma ha rimontato fino alla sesta posizione, aiutando tantissimo la squadra per quanto riguarda la lotta con la Mercedes nella lotta per il secondo posto costruttori. Certamente si aspettava di più Carlos, il quale vuole riscattarsi subito nell’appuntamento finale di Abu Dhabi.

“E’ stata una gara molto difficile – ha ammesso Sainz a Sky. Partendo a metà gruppo e con gomme fredde non avevo grip, avevo tanti bloccaggi e superare all’interno non era semplice perché l’aderenza era pari a zero. Ero ultimo al primo giro e ho rimontato fino al sesto posto, ma non sono contento perché ho visto come la vettura avesse il passo per lottare là davanti, podio o vittoria che sia. E’ andata così, un weekend da dimenticare ma ho comunque portato a casa otto punti per la squadra in ottica campionato costruttori. Adesso ci sono solo quattro punti di distacco dalla Mercedes, questo vuol dire una o due posizioni in pista, ad Abu Dhabi possiamo farcela, e voglio batterli anche per quanto successo in questo fine settimana”.