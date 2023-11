F1 | GP Las Vegas, Leclerc si regala la seconda posizione con un sorpasso da urlo

Un super Charles Leclerc ha animato la parte conclusiva della gara di Las Vegas, rendendosi protagonista del sorpasso decisivo all’ultima curva ai danni della Red Bull di Sergio Perez. Il monegasco ha esternato tutta la sua soddisfazione per una corsa, apertasi quel lungo al via con Max Verstappen, che lo ha visto impegnato in prima linea nelle posizioni di vertice. Nonostante non sia arrivata neanche in questo caso la vittoria, malgrado la pole position ottenuta ieri, l’alfiere della Ferrari è risultato tra i più veloci in pista. E forse, con gomme nuove dure, montate invece da entrambe le RB19 durante il secondo regime di Safety Car, avrebbe potuto seriamente lottare per la vittoria con Verstappen.

“Che gara! Onestamente mi sono divertito tantissimo – ha dichiarato Leclerc al termine della corsa – Ovviamente sono dispiaciuto per aver concluso al secondo posto, però alla fine è stata la miglior posizione possibile. In partenza è stato molto complicato, perché Max abbia perso grip all’interno e mi ha buttato all’esterno. Avevamo il passo, l’abbiamo superato e complessivamente eravamo molto competitivi. È stata davvero un’ottima gara, abbiamo avuto un po’ di sfortuna con la Safety Car: non siamo rientrati perché non sapevamo cosa avrebbero fatto gli altri, ma chiaramente è stato difficile mantenere la prima posizione con le gomme usate. Però è mi piaciuto arrivare secondo con così tante battaglie”.

Leclerc, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Il weekend non è partito nel modo migliore, ma sono felicissimo che sia finito in questo modo. Credo che non ci fosse una prima migliore per Las Vegas. L’energia che si respira in città è incredibile e sono contentissimo della corda odierna. Mi sono davvero divertito. Spero ci siamo altre gare con così tante battaglie”.