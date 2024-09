Ferrari | GP Baku, Sainz in seconda fila: “Qui ho sempre faticato, ma il terzo posto è un buon segno”

La Ferrari completa la sua ottima giornata a Baku con la terza posizione di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo partirà quindi dalla seconda fila, alle spalle del compagno di squadra Leclerc, in pole position, e di Oscar Piastri. Nonostante questa pista non sia per nulla congeniale alle sue caratteristiche, il madrileno ha offerto una buonissima prestazione, quindi tutti i segnali dati dalla SF-24 in questo weekend al momento sono certamente positivi. Nei long run di ieri Carlos è riuscito a concludere dei giri importanti, vedremo se anche in gara riuscirà a confermarsi.

“Niente di speciale – ammette Sainz. Mi sarebbe piaciuto essere in prima fila, ma su questo circuito ho sempre faticato in passato. Non vai mai veloce sin dalla prima sessione, devi trovare il ritmo con il passare dei giri ma non mi viene naturale, mentre per Charles è il contrario qui, è sempre molto veloce. Se tutte le qualifiche difficili si trasformano in terza posizione vuol dire che i segnali sono positivi. In Q3 ho trovato qualcosa che mi ha aiutato: ieri ero il più veloce sui long run, sono fiducioso che le cose possano andare meglio”.