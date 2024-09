F1 | Aston Martin, Alonso è ottavo: “Giocheremo in difesa”

Baku – Fernando Alonso conquista l’ottava posizione nelle entusiasmanti qualifiche dell’Azerbaijan. Il pilota spagnolo ha rischiato di restare escluso in Q1 e passa infatti il taglio con soli settantacinque millesimi sulla Racing Bulls di Daniel Ricciardo. In Q2 la AMR24 si accende e Fernando chiude la sessione con il quinto miglior tempo; in Q3 non riesce a ripetersi – davanti a lui solo i top team – ma almeno Alonso riuscirà a scattare davanti ad entrambe le Williams, estremamente competitive a Baku.

Alonso: “Non possiamo eccedere con la fiducia”

“E’ stata una qualifica eccitante con alcune sorprese. Quello di Baku è un giro ad alta adrenalina e con tanti rischi. Siamo riusciti a passare il taglio in Q1 e devo ammettere che ero pessimista. La vettura, però, è migliorata nel Q2 e il giro è stato buono. Credo che alla fine possiamo essere soddisfatti dell’ottava posizione e partiremo davanti ad entrambe le Williams, che su questa pista sembrano davvero veloci. Non possiamo eccedere con la fiducia, però, perché abbiamo faticato e non poco nel corso del weekend. Dovremo giocare in difesa e speriamo di portare a casa dei punti”.