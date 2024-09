Ferrari | Vasseur: “Sicuro di Leclerc. Dobbiamo essere perfetti in gara!”

C’è soddisfazione in casa Ferrari, e non può essere altrimenti per la bellissima pole position di Charles Leclerc a Baku. Il monegasco partirà per la quarta volta consecutiva davanti a tutti su questa pista, ma stavolta avrà a disposizione una vettura che sul passo gara può consentirgli di ottenere un ottimo risultato domani. Molto bene anche Sainz, terzo su un tracciato che non ha mai amato particolarmente. Chiaramente il più arriverà domani con lo spegnimento dei semafori, ma a Maranello si continua a lavorare serenamente sulla scia della splendida vittoria di Monza.

“È stata una qualifica molto buona, con Charles sempre tra i primi della classifica nonostante l’incidente di ieri – ha detto Fred Vasseur, team principal dellla Ferrari. Ero sicuro che nulla avrebbe potuto influenzare la sua sicurezza, dato che questo è uno dei suoi circuiti preferiti. Sono anche contento per Carlos, che ha fatto un grande passo avanti su questa pista: la sua terza posizione è molto buona e per noi significa avere entrambe le vetture in una eccellente posizione di partenza per domani. Il passo gara nelle prove libere è stato buono, anche se siamo riusciti a provarlo solo con Carlos”.

“Questa sera ci concentreremo su noi stessi e prepareremo la gara nei dettagli con l’obiettivo di ottenere una prestazione costante dal primo all’ultimo giro di gara. Quella di Baku è una pista dove è molto facile commettere errori, da parte dei piloti e dei team sulla quale i sorpassi sono decisamente possibili, quindi dobbiamo ancora una volta eseguire la gara in modo perfetto, mantenendo sempre la concentrazione per essere pronti per ogni possibile scenario”.