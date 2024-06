F1 | Ferrari, venerdì in Austria amaro a causa delle curve di media-alta velocità [VIDEO]

F1 GP Austria Ferrari – Al termine della Sprint Qualifying valida per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha cercato di analizzare le difficoltà affrontate da Charles Leclerc e Carlos Sainz nel venerdì del Red Bull Ring, evidenziando come la vettura, ad oggi, soffra in maniera eccessiva le curve a media-alta velocità.

Come emerso a Barcellona, la SF-24 accusa tanto bouncing nelle curve ad ampia percorrenza (nel caso del Red Bull parliamo di quasi tutto il terzo settore), aspetto che porta i piloti a perdere tanto tempo nel confronto dei rivali. Qualcosa che non si potrò risolvere in vista di domani mattina, ma che la Rossa dovrà analizzare in previsione della qualifica e della gara vera e propria.

Sainz, ricordiamo, ha chiuso il venerdì in quinta posizione, mentre Leclerc – anche a causa di un problema tecnico – non è riuscito a fare meglio della decima piazza. Appuntamento alle 12.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara breve di questo fine settimana al Red Bull Ring.