F1 | Zhou, nessuna preoccupazione per il futuro in Alfa Romeo

F1 Alfa Romeo Zhou – Grande ottimismo per Guanyu Zhou in merito all’estensione del contratto con Alfa Romeo in scadenza alla fine di questa stagione. Nonostante le tante voci di mercato riguardanti il secondo sedile del Biscione, associato spesso alla figura di Theo Porchaire, il cinese ha espresso massima serenità sulla propria permanenza ad Hinwill anche nel 2024, precisando come lui e la squadra stiano definendo gli ultimi dettagli di un accordo che potrebbe essere annunciato già nelle prossime settimane.

“I tempi sono andati abbastanza più in là, ma credo sia dovuto al fatto che io e la squadra stiamo definendo gli ultimi dettagli”, ha affermato il pilota cinese. “Stiamo parlando e giorno dopo giorno ci avviciniamo sempre di più alla firma del contratto. Sono felice di stare in questa squadra e voglio passare sempre più tempo con i ragazzi che lavorano qui. Il futuro è luminoso per quello che riguarda la direzione intrapresa dal team”.

“Ho degli sponsor personali e onestamente non ho sentito questo voci, ma in ogni caso non credo che manchino le basi un rinnovo del contratto con Alfa Romeo”, ha proseguito. “Non è come il primo contratto dove tutto dipende dalla squadra. Il secondo storicamente è sempre più dettagliato e ribadisco che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Alfa Romeo è la priorità, non ci sono tanti posti disponibili e sono molto interessato a rimanere dove sono”.