F1 | Red Bull, differenze minime tra Verstappen e Perez

Il ritardo in classifica è molto pesante, ben 145 punti di differenza in favore dell’olandese, ma secondo il parere di Paul Monaghan le differenze tra Max Verstappen e Sergio Perez non sarebbero poi così ampie per quel che riguarda l’assetto della monoposto. Discutendo dei due alfieri in forza nel team anglo-austriaco, l’ingegnere capo della Red Bull ha sottolineato come il divario sia molto sottile.

Perez aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, ottenendo due vittorie nei primi quattro appuntamenti stagionali. Ma il gradino più alto del podio ottenuto a Baku, lo scorso 30 aprile, è stato finora anche l’ultimo di Checo in Formula 1. Il messicano infatti è incappato in una serie di difficoltà che lo hanno portato lontano dalle prestazioni di Verstappen, oramai avviato verso il terzo titolo di campione del mondo.

“Secondo la mia esperienza, i piloti vogliono sempre piccoli cambiamenti o sottili differenze all’interno del box e questo non è niente di insolito – ha riferito Monaghan, citato da racingNews365 – Sergio è abbastanza vicino a Max con questa macchina a livello di preferenze di setup e di scelte”.

Monaghan ha poi aggiunto: “Il suo approccio è molto simile a quello di Max, le differenze sono piccolissime e con questa vettura direi che è forse inferiori alla vettura del 2021. Sono molto vicini”.