F1 | Vowles annuncia Sainz in fabbrica: la gioia dei tecnici Williams a Grove [VIDEO]

F1 Williams Sainz – Poco prima di procedere all’annuncio ufficiale, arrivato nel tardo pomeriggio di martedì, James Vowles ha comunicato direttamente in fabbrica l’ingresso in squadra di Carlos Sainz a partire dalla stagione 2025 di Formula 1, mandando in estasi le tante persone presenti all’interno della factory inglese.

L’arrivo dello spagnolo, ormai considerato come un top driver alla pari di Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen e George Russell, permette alla scuderia inglese non solo di contare su un pilota veloce ed esperto, capace di portare con sé un bagaglio di conoscenze non indifferenti, ma anche un punto cardine su cui basare lo sviluppo insieme ad Alexander Albon. Un colpo da 90, in tutto e per tutto, che Vowles ha voluto anticipare ai suoi uomini prima dell’annuncio ufficiale avvenuto tramite i canali social del team. Sainz, ricordiamo, ha siglato con la Williams un accordo biennale con opzione di rinnovo per la stagione 2027 di Formula 1.

Williams ha subido este vídeo hace 1 hora. Así contó Vowles el fichaje de Sainz a los trabajadores de Williams 👏 💙 pic.twitter.com/vwJL59ioCn — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 31, 2024