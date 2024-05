F1 | GP Imola, da ACI massimo impegno per la salvaguardia dell’appuntamento

F1 GP Imola – Nella conferenza stampa di presentazione del prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Angelo Sticchi Damiani ha ribadito l’io,pegno dell’Automobile Club d’Italia per la salvaguardia dell’appuntamento, rimarcando quanto Imola sia importante per l’intero movimento motoristico italiano.

Un appuntamento che si è rivelato un fiore all’occhiello per lo “Stivale”, soprattutto per il gradimento che i piloti, di anno in anno, hanno garantito al tracciato – uno dei pochi vecchio stampo – e all’atmosfera del fine settimana. Allo stesso modo, però, bisogna ricordare che il contratto con Liberty Media scadrà nel 2025 e non sono ancora chiare le intenzioni di quest’ultima, anche in vista di un’espansione del calendario negli Stati Uniti, in Asia e in Africa.

Il GP genera un giro d’affari di 274 milioni di euro

Il Gran Premio di Formula 1, ricordiamo, costituisce uno stimolo alla crescita economica del territorio. Lo testimoniano i dati relativi all’ultima edizione disputata, quella del 2022, che ha creato un giro di affari pari a 274 milioni e 167 mila euro (Fonte JFC). L’edizione 2022 ha registrato 129.656 spettatori, di cui il 26% provenienti dall’estero con 9.897 arrivi turistici, una presenza complessiva di 42.614 unità (il 67,4% era straniera) e una permanenza media di 4,3 notti. Gli appassionati, che hanno raggiunto Imola, hanno speso in media 308 euro a testa per l’alloggio.

Sticchi Damiani e l’impegno di ACI su Imola

“Credo che questo sia davvero un bel momento, per Imola, il nostro Paese, tutto il mondo del motorsport e della Formula 1 in particolare. Abbiamo superato problemi e difficoltà, ma possiamo dire che ce l’abbiamo fatta e siamo felici e pronti a goderci lo spettacolo unico di uno straordinario Gran Premio, certi che le tribune si riempiranno di tifo e passione. Per quanto riguarda il futuro ci sono diversi accordi di cui parlare con la Federazione. Dipenderà molto da quello che succederà in Europa per capire come si svilupperanno i GP europei. C’è un equilibrio tra gare europee ed extra-europee, ma bisogna valutare quanto nel Vecchio Continente siano intenzionati a puntare sulla Formula 1. La storia e l’amore dei piloti e dei fan è dalla parte di Imola, ma serve altro. Da parte dell’Aci ci sarà tutto l’impegno necessario”.