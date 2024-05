F1 | Chicago sempre più vicina ad un posto in calendario nel 2026

F1 GP Chicago – Chicago sarebbe sempre più vicina ad occupare uno slot nel calendario mondiale per la stagione 2026 di Formula 1. Secondo quanto rivelato da Fastest Pitstop, gli organizzatori locali avrebbero recentemente siglato un pre-accordo con Liberty Media per l’evento che dovrebbe andare in scena tra due anni, a conferma della grande crescita che il pubblico statunitense sta registrando nei confronti della Formula 1.

Il Gran Premio, pianificato per il periodo primaverile (la gara dovrebbe tenersi poco prima del Canada per una migliore gestione logistica dell’evento), potrebbe snodarsi in notturna nei pressi dei Soldier Fielf Stadium, già scenario di un evento tenutosi nel 2019 nell’ambito del Chicago Festival. Un evento che sulla carta dovrebbe ripercorrere quanto fatto a Las Vegas. Un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.