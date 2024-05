Formula 1 | Perez, deficit tollerabile da Verstappen nell’ultimo GP di Miami

Formula 1 Perez GP Miami – Intervistato dalla stampa austriaca, Helmut Marko ha commentato la gara compiuta a Miami da parte di Sergio Perez, precisando come il messicano si sia preso un’enorme rischio al via, soprattutto nel confronto con il compagno di squadra Max Verstappen. A causa di una super staccata in curva 1, il messicano si è avvicinato pericolosamente al posteriore dell’altra RB20 in gara, sfiorando di fatto un patatrac che si sarebbe rivelato deleterio non solo per la sua gara, ma probabilmente anche per il suo futuro in Red Bull.

Per quanto riguarda la performance, invece, Marko non ha avuto “appelli” nei confronti del proprio pilota, precisando come quest’ultimo abbia condotto una gara attenta e priva di sbavature. Una domenica solida, condita da un deficit “accettabile” nel confronto con il campione del mondo, che gli ha regalato un quarto posto importante per il Mondiale Piloti e Costruttori.

Marko e il commento sulla gara di Perez a Miami

“La manovra in partenza mi ha ricordato il Messico. Anche in quel caso Checo ha compiuto qualcosa di simile al via, rischiando parecchio anche nel confronto con il compagno di scuderia. Grazie a Dio è andato tutto bene. Un’eventuale contatto sarebbe stata una Waterloo con conseguenze difficilmente immaginabili. Nel complesso, in ogni caso, la sua gara è stata buona e il deficit con Max è stato tollerabile”.

