F1 | Red Bull e il “rumore” degli avversari: la sfida per la leadership è ormai aperta [VIDEO]

F1 Red Bull – Dopo una prima parte di stagione vissuta da dominatore assoluto, soprattutto grazie all’ottima base meccanica offerta dalla RB19 dello scorso anno, Max Verstappen si è ritrovato in una situazione mai affrontata dal 2022 in avanti, ovvero in un duello totalmente aperto con Mercedes, Ferrari e McLaren.

La crescita registrata da queste strade da Miami in poi, ovviamente a fasi alterne, ha garantito agli appassionati delle gare aperte e combattute che spesso di sono risolve grazie all’estro dell’olandese e non alla competitività “disarmante” del pacchetto firmato da Adrian Newey e Pierre Wachè.

Red Bull, ad oggi, non ha più il gap dello scorso anno e sarà interessante capire come la compagine capitanata da Christian Horner riuscirà a gestire il vantaggio fin qui accumulato, vista la gran competitività mostrata non solo dalla McLaren, ma adesso anche dalla Mercedes. Un duello “rusticano”, finalmente entusiasmante, che passerà soprattutto dalle imperfezioni che le varie squadre commetteranno di GP in GP.

Prossimo appuntamento tra una settimana con il Gran Premio d’Ungheria all’Hungaroring, penultima prova prima della consueta pausa estiva che servirà a squadre e piloti per ricaricare le batterie in vista del rush finale di un campionato che potrebbe rivelarsi più incerto delle aspettative iniziali.