F1 | Wolff: “Hamilton? Essere pilota Ferrari è super prestigioso”

Tra gli annunci di mercato avvenuti quest’anno il più sorprendente è stato senza dubbio quello del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025, avvenuto lo scorso 1 febbraio quando la Formula 1 era ancora ferma ai box in attesa del semaforo verde sull’inizio del campionato. L’inglese dunque si appresta a vivere gli ultimi mesi da pilota della Mercedes prima di intraprendere un nuovo incredibile viaggio che lo porterà a Maranello nella parte conclusiva della carriera.

Sulla scelta presa dal sette volte campione del mondo, che in Mercedes verrà sostituito dal giovanissimo Kimi Antonelli, ne ha discusso Toto Wolff con il team principal della Stella che non ha esternato alcun minimo rammarico per quanto accaduto. Anzi il manager austriaco ha sottolineato come sia stato positivo effettuare un tale cambiamento dopo un lungo (e vincente) cammino percorso insieme.

“Se ho qualche rimpianto per l’addio di Hamilton? No – ha dichiarato Wolff, intervistato da BBC Sport – Abbiamo deciso come squadra e siamo sempre stati molto trasparenti con Lewis, e la cosa positiva con lui è che è in grado di mettersi nei tuoi panni e ha capito da dove venissimo”.

Wolff ha poi aggiunto: “Non c’è tradimento. Cambiare è un bene anche per lui. Questa è stata la corsa più lunga tra un pilota e una squadra. Sono stati 12 anni in totale. E forse aveva bisogno, in un certo senso, di cambiare e reinventarsi”.

Da parte del team principal della Stella non è mancato un riferimento alla prossima avventura professionale dell’inglese: “Essere un pilota per la Ferrari è super-prestigioso. Forse anche per noi come team è importante emanciparci e andare in una direzione diversa”.

