F1 | Aston Martin, annunciata per oggi una conferenza stampa: in arrivo l’ufficialità di Adrian Newey?

F1 Aston Martin Newey – Dopo i tanti chiacchiericci degli ultimi tre mesi, più o meno supportati da fatti, Aston Martin sembrerebbe pronta a risolvere in modo definitivo il nodo legato al futuro di Adrian Newey, genio dell’aerodinamica che lo scorso 1° maggio ha ufficializzato il proprio addio alla Red Bull dopo vent’anni di esperienza. Quest’oggi, alle 12:00 ora locale inglese, è stata annunciata un’importante conferenza stampa a cui è stata invitata la stampa inglese e internazionale. Un’occasione che quasi certamente servirà a Lawrence Stroll per annunciare l’arrivo del tecnico inglese all’interno della struttura tecnica di altissimo livello che sta nascendo nella factory di Silverstone.

Aston Martin, ricordiamo, avrebbe battuto la concorrenza di McLaren, Williams e Ferrari, garantendo a Newey non solo carta bianca sulle operazioni a tutto tondo della squadra, ma anche un cospicuo accordo economico (circa 30 milioni all’anno, inclusi bonus ed extra), includendo anche alcune quote del marchio. Un contratto faraonico che renderà l’inglese il tecnico più pagato nel paddock. Resta da capire quale sarà il ruolo specifico che svolgerà a Silverstone (Aston Martin ha recentemente annunciato Enrico Cardile dalla Ferrari come Direttore Tecnico) e quando ufficialmente entrerà a far parte del team inglese. Ulteriori aggiornamenti seguiranno. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.