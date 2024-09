F1 | Ferrari, Vasseur: “Sainz grande professionista, con lui manterrò un ottimo rapporto”

Mancano otto gare alla fine della stagione e con esse terminerà l’esperienza in rosso di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti lascerà la Ferrari al termine del campionato, per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, iniziando una nuova avventura professionale in Williams con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale. Discutendo del 55, Frederic Vasseur ha voluto sottolineare il rispetto nei suoi confronti ricordando anche quei momenti felici vissuti in un’annata caratterizzata dalle difficoltà della SF-23,

Sainz infatti è stato il pilota che ha regalato la prima vittoria da team principal a Vasseur, arrivata nella notte del Gran Premio di Singapore. Un successo, quello di Marina Bay, che permise alla Ferrari di ottenere l’unico successo non firmato dalla Red Bull in una stagione letteralmente dominata dalla scuderia di Milton Keynes.

“Ho un enorme rispetto per Carlos, per quello che ha fatto per la squadra negli ultimi anni, ma soprattutto negli ultimi due anni con me – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – Riesco a vedere perfettamente cosa ha fatto l’anno scorso, soprattutto quando abbiamo avuto problemi, è stato in grado di spingere la squadra a ottenere la pole a Monza, a vincere a Singapore. Questo ha spinto un po’ probabilmente anche Charles a reagire e ha fatto molte prime file”.

Vasseur, continuando a parlare di Sainz, ha aggiunto: “Ha chiaramente contribuito al miglioramento della squadra l’anno scorso e questa stagione sta facendo un ottimo lavoro. So perfettamente che la situazione non era facile all’inizio del campionato, ma è un grande professionista”.

Il team principal del Cavallino, concludendo il proprio intervento, ha detto: “Abbiamo avuto una discussione lo scorso inverno e abbiamo concordato di spingere fino all’ultima curva dell’ultimo giro della stagione e sta andando molto bene. Sono più che contento di avere Carlos in squadra e manterrò un ottimo rapporto con lui”.

