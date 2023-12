F1 | Montezemolo: “Quando vincevamo noi cambiavano sempre le regole”

In occasione della 58esima edizione dei Caschi d’Oro, evento organizzato da Autosprint e Aci Sport, era presente anche l’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. L’imprenditore bolognese, ha parlato degli anni d’oro della Ferrari e del fatto che si sente orgoglioso che alcuni componenti storici della scuderia di Maranello abbiano avuto successo dopo gli anni alla Ferrari.

“Per me è un grande orgoglio sono tutti ragazzi che hanno lavorato con me e sono molto cresciuti per i loro meriti e per un bell’ambiente. Vedere Domenicali in quella posizione (CEO Liberty Media, ndr), vedere Todt presidente della FIA, vedere Stella team manager di un team come McLaren e Rivola all’Aprilia mi fa un gran piacere. Vuol dire due cose: che le persone che avevamo avevano un grande potenziale di crescita e che il periodo alla Ferrari è servito per crescere e diventare ancora più bravi”, ha commentato Cordero di Montezemolo.

Un commento poi sull’attuale Formula 1 e su quali, secondo l’imprenditore, sono i pro e i contro:

“Mi piace tutto meno meno l’eccessiva attenzione ai circuiti cittadini, vanno bene ma non bisogna esagerare. La Formula 1 di oggi è interessante, si vedono sorpassi, è imprevedibile perfino in un anno dominato con pieno merito da Verstappen e Red Bull si sono viste gare interessanti. La Formula 1 è interessante, quando vincevamo noi cambiavano le regole ogni anno per renderla più interessante!”