F1 | Wolff e Briatore: colazione a Monte Carlo [FOTO]

Questo inizio di stagione non ha deluso le aspettative in termini di bombe sul mercato piloti. Inaspettata e improvvisa è arrivata la notizia della firma di Lewis Hamilton con la Ferrari a partire dalla prossima stagione e da quel momento sono iniziate le varie congetture su chi avrà l’onore ma anche la grande responsabilità di sostituire il sette volte iridato alla Mercedes. C’è chi parla di un azzardo in Kimi Antonelli, chi addirittura ipotizza un ritorno di Sebastian Vettel e chi scommette sull’arrivo di Fernando Alonso. Proprio su quest’ultimo, ad alimentare le voci è un selfie pubblicato ieri da Flavio Briatore. L’imprenditore piemontese infatti ha incontrato Toto Wolff in una pasticceria di Monte Carlo. Un incontro casuale o non del tutto casuale visto che Briatore è stato il manager di Alonso e ora sono legati da una forte amicizia.

Proprio ieri, vi abbiamo riportato le dichiarazioni del pilota Aston Martin che si è proposto come candidato per il sedile lasciato vuoto da Hamilton.