F1 | Ferrari, Leclerc e Sainz incontrano la SF24: le loro reazioni [VIDEO]

Manca poco alla presentazione della Ferrari SF24 che potrete seguire con il live di Sky Sport F1 in questa pagina a partire dalle 11:30. Nel frattempo però i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz oltre al team principal Frederic Vasseur, hanno già avuto modo di vedere la nuova monoposto a Maranello. In questo video possiamo vedere le loro reazioni alla vista della SF24 che scenderà in pista già questa mattina a Fiorano e poi dalla prossima settimana la potremo vedere in tutto il suo splendore nei test che si disputeranno in Bahrain dal 21 al 23 (ovviamente li seguiremo in diretta con live e aggiornamenti in tempo reale).



