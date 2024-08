F1 | Williams, Vowles e l’avvicendamento Sargeant-Colapinto: “Non è stata una decisione semplice”

F1 Williams – Intervistato dai media britannici poco prima di volare a Monza, sede del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, James Vowles ha cercato di spiegare i motivi che hanno portato la Williams a sostituire Logan Sargeant con Franco Colapinto, sottolineando come la squadra, al momento, abbia necessità di ottenere risultati. Questi sono cruciali non solo per l’atmosfera che si respira a Grove, ma anche per migliorare una classifica del mondiale Costruttori estremamente compatta e incerta. La scelta di rimuovere Sargeant, ricordiamo, è arrivata dopo il grave incidente che lo ha coinvolto a Zandvoort. Un KO che non ha solo compromesso il suo weekend, ma ha anche distrutto tutti gli aggiornamenti introdotti sulla sua vettura proprio in Olanda.

Williams, Vowles sullo scambio Sargeant-Colapinto

“Sostituire un pilota a stagione in corso non è stata una scelta fatta alla leggera, ma riteniamo che questa decisione offra alla Williams la migliore opportunità per competere per i punti nel resto dell’anno. Abbiamo appena implementato un aggiornamento significativo sulla vettura, e dobbiamo sfruttare al massimo ogni possibilità di guadagnare punti in una lotta a centrocampo estremamente competitiva. Abbiamo grande fiducia nei giovani piloti della Williams Academy, e Franco ha ora un’opportunità eccezionale per dimostrare il suo valore negli ultimi nove gran premi della stagione. Senza dubbio, è una decisione molto difficile da accettare per Logan, che ha dato il massimo durante tutto il suo tempo con la Williams: lo ringraziamo per tutto il suo impegno e il suo spirito positivo. Logan è ancora un pilota talentuoso e lo supporteremo nella prosecuzione della sua carriera agonistica. Siamo consapevoli delle doti di velocità e del grande potenziale di Franco, e non vediamo l’ora di scoprire cosa sarà in grado di fare in Formula 1.”

1.7/5 - (4 votes)