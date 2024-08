F1 | Ferrari, Vasseur: “Sainz uomo squadra, mi mancherà”

Le strade della Ferrari e di Carlos Sainz si separeranno a fine stagione. La scuderia del Cavallino ha infatti deciso di non rinnovare il contratto dello spagnolo, decidendo di puntare sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. Il futuro dello spagnolo invece sarà alla Williams, con la quale ha sottoscritto un contratto pluriennale e dove farà coppia con Alexander Albon.

Frederic Vasseur non ha lesinato complimenti discutendo di Sainz, che si appresta a vivere gli ultimi mesi da uomo rosso, sottolineando come il suo carattere decisionale abbia giovato anche alla crescita di Leclerc. Da parte dello stesso team principal della Ferrari non è mancato un pensiero sulla vittoria di Sainz ottenuta lo scorsa a Singapore, unico successo non firmato Red Bull nel 2023, e primo storico trionfo in Formula 1 del manager francese.

“Cosa mi mancherà di Sainz? Potrei dire quasi tutto – ha dichiarato Vasseur, intervistato dal Corriere della Sera – Uomo squadra, regolare, dà suggerimenti importanti. Non dimenticherò mai che è stato lui a portarmi sul podio più alto per la prima volta né il contributo fondamentale per il recupero dello scorso anno. La sua determinazione ha fatto crescere Charles”.

