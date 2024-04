F1 | Magnussen e Hulkenberg sfiorano la zona punti in Giappone

F1 GP Giappone Haas – Sensazioni contrastanti in casa Haas al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante un ritmo gara dal top dieci, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non sono riusciti a portare le rispettive VF-24 in zona punti, stoppando di fatto una striscia di risultati utili che perdurava da Jeddah. Un passaggio a vuoto che però non rovina i riscontri raccolti nel corso del fine settimana, visto che la vettura statunitense si è rivelata allo stesso livello di Racing Bulls.

Hulkenberg promuove il passo della Haas

“Non avremmo potuto ottenere più della decima posizione, probabilmente, anche perchè Tsunoda era alle spalle di Hamilton di ben 50 secondi. Ho fatto due partenze molto diverse: la prima è stata buona, mentre la seconda si è rivelata pessima. La vettura è andata in anti-stallo e adesso dobbiamo capire perchè è successo. Dopo ho provato a recuperare, sfruttando anche un ritmo buono, ma alla fine non sono riuscito a rientrare in zona punti. Il ritmo in Giappone si è rivelato positivo, probabilmente superiore anche alle nostre aspettative iniziali, e tutto ciò è sicuramente promettente per la Cina e il futuro”.

Magnussen soddisfatto del ritmo mostrato in Giappone

“Ad un certo punto mi sono ritrovato a correre in top dieci, anche se non sapevo la strategia dei piloti intorno a me. La bandiera rossa ha aiutato alcuni nostri concorrenti, mentre noi siamo dovuti passare della media alla dura. E’ stato complicato. Sul ritmo gara siamo lì ed è stato incoraggiante vedere che il ritmo che avevamo era buono. Ci dà qualche speranza per le prossime gara. Vogliamo andare a caccia della zona punti”.