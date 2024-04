Formula 1 | Marko non esclude la vendita della Racing Bulls

Formula 1 Racing Bulls Marko – Intercettato dalle colonne del quotidiano Osterreich durante l’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Helmut Marko non ha escluso una clamorosa cessione nel prossimo futuro del team Racing Bulls da parte della Red Bull.

Nonostante le parole di “unione” rilasciate dal management durante l’ultimo inverno, la compagine faentina non sta raccogliendo i risultati sperati in questa prima parte di stagione, aspetto che sta portando la casa madre, ovvero la Red Bull, a valutarne una cessione davanti ovviamente a un bel corrispettivo economico.

Una scelta che rallenterebbe lo sviluppo dell’Academy, ma che permetterebbe al team Campione del Mondo di “togliersi” una compagine che al momento, nonostante gli investimenti e la stretta collaborazione dal punto di vista tecnologico (la VCARB01 possiede buona parte delle componenti già istallate lo scorso anno sulla RB19), non sta rispettando le aspettative della viglia.

Marko e il punto sulla Racing Bulls

“Ci sono molte parti interessate, ma alla fine una decisione spetta solo ed esclusivamente agli azionisti. Il prezzo è alto per una squadra di Formula 1, però ribadisco che nulla è stato ancora decisione. Stiamo discutendo e valutando la miglior strada da seguire non solo per la stessa Racing Bulls, ma anche per la Red Bull”.