F1 | Webber: solo problemi di affidabilità possono fermare Verstappen

Come si potrebbe arrestare il dominio di Max Verstappen e della Red Bull? Solamente con problemi di affidabilità. Ne è convinto Mark Webber, con l’ex pilota australiano che ha analizzato la prima metà di stagione che ha mostrato come mattatori indiscussi la scuderia di Milton Keynes e il proprio alfiere. Una supremazia che, oramai non fa più notizia, e che soprattutto ha fatto il vuoto in entrambe le classifiche iridate dove si aspetta solamente la matematica certezze del titolo da ambo le parti.

“Penso che sia davvero difficile per le persone capire questo livello di dominio, quanto lavoro e impegno ci vogliono – ha dichiarato Webber, intervistato da Formula1.com – Questa è la cosa importante, la gente deve dare credito al lavoro svolto”.

Webber, che in Red Bull tra il 2010 e 2013 è stato uno dei protagonisti insieme al compagno di squadra Vettel del precedente dominio della squadra anglo-austriaca, ha aggiunto: “Saranno solo problemi di affidabilità potrebbero fermarlo. Penso che tutti vorrebbero vederlo vincere la sua gara di casa a Zandvoort. A livello business sarebbe straordinario”.