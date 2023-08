F1 | Aston Martin, Krack: possiamo tornare seconda forza

La prima parte di stagione dell’Aston Martin, che si è chiusa a Spa a fine luglio con il quinto posto di Fernando Alonso e il nono di Lance Stroll, è stata segnata da un’autentica altalena di prestazioni da parte dell’AMR23 che l’ha portata a fluttuare tra seconda e quinta forza in pista. Una situazione che però non spaventa il team principal Mike Krack, con l’ingegnere lussemburghese che ha ammesso come la gara in Belgio hanno segnato un segnale di ripresa da parte della squadra di Lawrence Stroll in vista del prosieguo del Mondiale che ripartirà nel prossimo weekend a Zandvoort.

“Abbiamo avuto alcuni dei nostri competitor che hanno fatto enormi progressi e questo porta a scendere nell’ordine gerarchico – ha dichiarato Krack, ai microfoni di Sky Sports – E hai bisogno di un paio di analizzare e capire. Il GP del Belgio è stato il primo passo per cercare di fermare questa tendenza, abbiamo apportato alcuni aggiornamenti dell’ultimo minuto e sembra che abbiano aiutato, ne siamo abbastanza contenti”.

Il team principal dell’Aston Martin ha poi aggiunto: “Se possiamo tornare ad essere seconda forza? Si. In circostanze normali, guadagnare tre posizioni in questo spazio, in un breve periodo di 11 appuntamenti, è molto difficile e ambizioso. Ma i distacchi sono molto stretti. Abbiamo visto quanto abbiamo perso e penso che la cosa più importante sia recuperarlo”.