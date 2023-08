F1 | Haas, la delusione di Nico Hulkenberg

Il team americano al momento occupa l’ottava posizione nel mondiale costruttori con undici punti, nove di questi sono stati conquistati da Nico Hulkenberg che è tornato a correre dopo anni di inattività. La prima parte di stagione della Haas la possiamo suddividere in due parti: qualifica e gara. Nelle qualifiche, la Haas è competitiva e lo dimostrano le volte in qui Hulkenberg è riuscito a passare il Q3. Domenica, è tutta un’altra storia: consumo elevato delle gomme e poca velocità.

Hulkenberg, intervistato da RacingNews365, ha parlato delle sue impressioni prima della pausa estiva, non nascondendo la delusione:

“Nel complesso, guardo gli aspetti positivi. Penso che non abbiamo davvero perso grandi opportunità. Ogni volta che c’era un risultato disponibile, siamo riusciti ad ottenere i punti che ovviamente non sono abbastanza. Non siamo contenti di quanto siamo competitivi in gara. Quindi questo è sicuramente il problema più grande e la più grande delusione”.

Il tedesco ha fornito ulteriori informazioni sui guai della Haas in questa stagione:

“Non abbiamo impostato la macchina per le qualifiche o la gara. Abbiamo fatto un setup per ciò che pensiamo sia ottimale. Questa caratteristica non è così buona. Ecco perché nei long run stressiamo troppo la gomma. Inoltre, penso che nel traffico soffriamo di più, probabilmente più delle altre macchine e questo rende tutto più difficile. In qualifica hai sempre gomme nuove, il che aiuta con i deficit che abbiamo e poi siamo competitivi. Ma nei long run ci sono altri problemi”.