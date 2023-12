F1 | Webber: “McLaren ha fatto bene a licenziare Ricciardo”

Il manager di Oscar Piastri ha affermato che il suo pilota non dovrebbe sentirsi in colpa per aver sostituito Daniel Ricciardo alla McLaren quest’anno. Il 22enne è stato eletto “Miglior Rookie dell’anno” dalla FIA al recente gala di fine stagione ma il suo arrivo in Formula 1 è stato piuttosto controverso. Inizialmente ha fatto infuriare Alpine trovando una via d’uscita dal suo contratto per approdare alla McLaren, mettendo così Daniel Ricciardo alla porta. Su questo punto, Webber intervistato da Soy Motor, ha ammesso che Piastri non deve sentirsi in colpa.

“È chiaro che Daniel ha avuto due stagioni molto difficili come pilota McLaren. Se Oscar non lo avesse sostituito quest’anno, lo avrebbe fatto un altro pilota. All’epoca ha detto che stava togliendo il sedile a un altro australiano e che non ci sono molti di noi che hanno corso in Formula 1. Ma cosa puoi dire? E’ stata una decisione della McLaren e alla fine è stata chiaramente quella giusta”.

Webber dice anche che questa è la natura della Formula 1: devi cogliere le tue opportunità.

“Onestamente, la gente pensava che avessimo molte opzioni per il 2023, ma non è stato così. La McLaren è stata fantastica e molto chiara fin dall’inizio ed è questo che Oscar ha apprezzato. Era chiaro per lui che qualcuno voleva che guidasse per lui e quindi è stata una decisione facile per noi”.