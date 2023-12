F1 | Mazepin: “Difficile guardare le gare”

Dopo essere stato allontanato dalla Formula 1 due anni fa in seguito all’invasione russa in Ucraina, Nikita Mazepin ha ammesso che per lui è difficile vedere le gare alla TV. Licenziato dalla Haas e sanzionato dai paesi occidentali, il russo è tornato a correre in pista nella Asian Le Mans series, ottenendo la vittoria a Sepang. Il 24enne ora punta a Le Mans nel 2024, dato che la vittoria nella serie asiatica Le Mans, gli assicura un posto sulla griglia della leggendaria 24 Ore.

“A seconda del calendario, mi piacerebbe molto fare Le Mans -ha dichiarato Mazepin alla testata russa Championat- mi piacerebbe molto anche gareggiare a Daytona. Non mi dimentico nemmeno della Formula 1, ma ci sono ancora delle difficoltà. Posso avere un posto a Le Mans, ma non possiamo dimenticare le sanzioni. Fortunatamente ci sono misure provvisorie, ma ci sono ancora difficoltà, come ad esempio i problemi di visto”.

Pertanto, Mazepin ha confermato che le conseguenze della guerra in corso tra Russia e Ucraina sono ancora la nuvola più scura di tutta la sua carriera:

“È come fare un passo avanti, due indietro, tre passi avanti. Tuttavia, dopo la Formula 1, la serie in Asia è una retrocessione. Ma mi tengo in forma per un eventuale ritorno in Formula 1. Sono un essere umano, ho un certo numero di anni su questa terra, anche se sicuramente non finirò la mia carriera”.

Mazepin ammette che dopo essere stato cacciato dalla F1, ora è difficile sedersi sul divano a guardare i Gran Premi in TV:

“Non è sempre una sensazione piacevole guardarli, è anche piuttosto stressante. Perché so che a sole quattro ore di volo da Mosca c’è una pista in Europa dove si sta svolgendo una gara, ma per qualche motivo soggettivo non posso arrivarci. Per una persona che ha 24 anni, questa è una sfida psicologica difficile”.