F1 | Villeneuve stronca Antonelli: “Non è pronto per la Mercedes”

F1 Villeneuve Mercedes – occiatura in grande stile di Jacques Villeneuve nei confronti di Andrea Kimi Antonelli, prossimo pilota della Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1.

Intervistato da InstantCasinò.com, il canadese non ha approvato la linea “verde” varata da Toto Wolff per la sostituzione di Lewis Hamilton, precisando come il talento emiliano, ad oggi, non abbia mostrato quelle qualità necessarie per garantirsi un sedile così prestigioso come quello della Mercedes.

Parole dure e forti, in puro stile Villeneuve, che però si scontrano con l’ottimo percorso di crescita che l’attuale portacolori della Prema sta portando avanti in Formula 2. Antonelli, ricordiamo, ha ottenuto due vittorie nel corso di questa annata: la prima nella Sprint di Silverstone, tra l’altro in condizioni di pioggia, e la seconda nella Feature di Budapest. Due affermazioni da rookie che gli hanno consentito di fugare ogni dubbio e di guadagnarsi il sedile che il sette volte iridato lascerà vacante dal prossimo anno.

Villeneuve e la promozione di Antonelli in Mercedes

“Non abbiamo visto abbastanza risultati in F2 per poter prevedere come si comporterà in F1. La Mercedes lo ha esaltato, affermando che nei test è stato più veloce di Russell. Ma se fosse davvero così, perché non è ancora stato ufficializzato? La Mercedes conosce il suo livello, ma è significativo che nessun altro team sembri interessato a ingaggiarlo, e questo mi sembra strano. Antonelli potrebbe avere il potenziale per diventare un grande pilota di F1, ma probabilmente non è ancora pronto.”