F1 | Marko: “Dispiace che Sainz non abbia ottenuto un posto in un top team”

Il futuro di Carlos Sainz sarà in Williams. All’indomani della gara di Spa, che a fine luglio ha concluso la prima parte di stagione inaugurando la pausa estiva, la scuderia di Grove ha piazzato un autentico colpo di mercato garantendosi le prestazioni dello spagnolo. E dunque Carlos ha deciso di sposare il progetto tecnico della squadra inglese in vista della chiusura del rapporto professionale con Ferrari, dove libererà il sedile per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Sulla scelta di Sainz ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della Red Bull che ha sottolineato come l’opzione Williams sia la migliore che potesse prendere in questo momento lo spagnolo vista la mancanza di fumata bianca con i top team. Tra i quali figura la stessa Red Bull che fino a fine stagione ha deciso di confermare Sergio Perez al fianco di Max Verstappen, riservandosi poi il diritto di scegliere con tranquillità il pilota con cui il campione del mondo in carica condividerà il box dal 2025.

“È comprensibile che Carlos Sainz abbia deciso di andare alla Williams, perché quali sarebbero le alternative? – ha scritto Marko sulle colonne di Speedweek – L’Audi certamente non lo sarà l’anno prossimo se guardiamo il loro andamento. E Alpine non sa se otterrà il motore Mercedes nel 2025 o nel 2026. Direi che quella era l’opzione migliore nella sua situazione”.

Il manager austriaco, continuando a scrivere di Sainz, ha aggiunto: “Ovviamente è un dispiacere che abbia avuto la sua migliore stagione alla Ferrari e non abbia ottenuto un posto in un top team. Anche alla Williams ha un motore competitivo. E presumibilmente ha una clausola nel suo contratto che gli permette di andarsene se arriva un’offerta da una squadra nettamente migliore”.