F1 | Vettel sostiene Mick Schumacher: “Merita il sedile in Cadillac”

Mick Schumacher potrebbe tornare in Formula 1 nel 2026, con il possibile appoggio del nuovo team Cadillac. A sostenere questa prospettiva è Sebastian Vettel, amico e mentore del pilota tedesco. Schumino, attualmente impegnato nel WEC con Alpine, ha attirato l’attenzione durante il weekend del Gran Premio di Miami, quando è stato visto interagire con Dan Towriss, amministratore delegato del team statunitense destinato a debuttare nel Circus nella prossima stagione. La sua presenza all’evento di lancio del marchio Cadillac ha alimentato le speculazioni su un possibile accordo futuro.

Dopo la conclusione del suo ruolo da pilota di riserva in Mercedes a fine 2024, Mick si è concentrato sul programma Endurance. Insieme all’Alpine, ha contribuito ai recenti terzi posti ottenuti sia a Imola che a Spa. Nonostante l’impegno nelle gare di durata, il pilota tedesco ha sempre manifestato la volontà di tornare nella massima categoria automobilistica per dimostrare il proprio valore.

Vettel ha ribadito la propria fiducia nelle qualità del ventiseienne: “Gli auguro ogni bene. Siamo in contatto, ovviamente. Ho visto come si è conclusa la sua esperienza in Formula 1 e incrocio le dita affinché abbia un’altra possibilità, perché credo che possa assolutamente tenere il passo degli altri. Il suo sogno in Formula 1 è stato difficile da realizzare con la Haas, dove non si sentiva molto a suo agio. Ma ora si trova in una fase completamente diversa della carriera”.

Il quattro volte campione del mondo ritiene che l’esperienza accumulata, sia in Formula 1 con Haas e Mercedes che nel mondo Endurance, abbia contribuito alla crescita professionale di Mick: “È molto più maturo. E penso che stia facendo un ottimo lavoro con Alpine nel WEC. Sarebbe positivo se avesse una seconda occasione con Cadillac”.

2/5 - (5 votes)