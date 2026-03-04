Formula 1 | Una nuova era ai blocchi di partenza: la prima di Audi e Cadillac

Il campionato del mondo di Formula 1 2026 si appresta a partire dalla storica Melbourne. L’Albert Park si prepara a battezzare l’ingresso di due giganti dell’industria automobilistica, pronti a sfidarsi in un ecosistema regolamentare completamente inedito. Se da un lato il colosso tedesco Audi ha rilevato le strutture della storica Sauber per trasformarle in un team ufficiale a 360 gradi, dall’altro la statunitense Cadillac irrompe come undicesima scuderia, portando con sé il prestigio di General Motors e una coppia di piloti esperta.

L’operazione Audi ha richiesto oltre tre anni di gestazione, attraversando rimpasti manageriali e imprevisti tecnici che hanno messo alla prova la solidità del progetto di Ingolstadt. La sfida è totale: non si tratta solo di curare il telaio, ma di far debuttare una power unit interamente progettata e costruita in casa. Cadillac, invece, inizia il suo percorso con una filosofia differente, affidandosi inizialmente ai propulsori Ferrari per consolidare la propria struttura operativa, in attesa di completare il proprio motore proprietario.

Audi: la metodicità tedesca sfida l’Albert Park

Il team dei Quattro Anelli approda in Australia dopo un inverno di lavoro estenuante, suddiviso tra i centri di Hinwil, Neuburg e Bicester. I test pre-stagionali di Spagna e Bahrain hanno confermato la bontà del progetto, permettendo a NicoHulkenberg e GabrielBortoleto di accumulare dati preziosi su una monoposto che rappresenta l’apice tecnologico del marchio. Nonostante la complessità del debutto, l’atmosfera nel box guidato da Jonathan Wheatley è di fiduciosa attesa, con un occhio rivolto alla crescita costante piuttosto che al risultato immediato.

Jonathan Wheatley, team principal della scuderia, ha così inquadrato il momento storico: “Melbourne rappresenta il traguardo finale di un impegno corale che definirei straordinario. Siamo riusciti a dare vita a una scuderia inedita, realizzando la prima monoposto Audi dotata di un’unità di potenza interna e portando a termine un programma di test invernali tra i più densi mai visti negli ultimi tempi. Parallelamente, abbiamo concluso la fase iniziale del piano di ammodernamento delle strutture a Hinwil”.

“Oggi ci presentiamo al nostro primo Gran Premio con il nome Audi Revolut F1 Team avvertendo un profondo orgoglio per i risultati ottenuti, pur restando consapevoli della grandezza della sfida che ci attende. Nutriamo un enorme rispetto verso i nostri concorrenti, ma i passi avanti che stiamo compiendo sono tangibili. Questo è solo il primo capitolo di un percorso che sarà molto lungo; il nostro obiettivo attuale resta l’evoluzione costante e la gestione di un fine settimana di gara che sia il più lineare e pulito possibile”.

Sul fronte dei piloti, la squadra punta sulla solidità di Nico Hulkenberg, veterano della categoria: “Giungere a Melbourne per l’apertura di un ciclo regolamentare così profondo, che coincide con l’esordio assoluto di Audi, è qualcosa di incredibilmente stimolante. Il percorso per arrivare fin qui è stato lungo e faticoso, ma l’attesa è finalmente terminata: l’energia e il fermento che si respirano tra i reparti di Hinwil e Neuburg sono palpabili”.

“Dietro le quinte è stato fatto un lavoro immenso che adesso dobbiamo essere capaci di tradurre in pista. L’Albert Park è un tracciato particolare, per certi versi atipico e simile a un cittadino, che potrebbe non mostrare subito i reali valori tecnici delle vetture, ma è capace di generare situazioni imprevedibili. Non potevamo scegliere una cornice migliore per iniziare e non vedo l’ora di calarmi nell’abitacolo”.

Al suo fianco, il giovane talento Gabriel Bortoleto si prepara alla sua seconda stagione nel circus: “Affrontare l’inizio di un nuovo campionato è sempre un’emozione forte, ma questa volta il sentimento è condiviso da tutto il gruppo mentre inauguriamo il viaggio del team Audi. Le sessioni pre-stagionali sono state vitali per trovare il giusto feeling con la macchina e per interpretare al meglio le nuove normative tecniche; abbiamo macinato molti chilometri e credo che il tempo a disposizione sia stato sfruttato con intelligenza”.

“Adesso entriamo nella fase in cui ogni dettaglio conta davvero. Io vivo per l’adrenalina delle corse e non vedo l’ora di immergermi nuovamente nella routine del weekend. Per me sarà la seconda annata in Formula 1 e sarà affascinante ripercorrere i vari circuiti con una consapevolezza diversa, anche se le nuove auto azzerano in parte i vantaggi dell’esperienza per tutti, offrendo a ognuno di noi una grande occasione. Punteremo a trovare la giusta confidenza sin dai primi giri per estrarre il massimo dal nostro pacchetto”.

Cadillac: l’orgoglio americano alla conquista della F1

Appena un anno dopo aver ricevuto il via libera ufficiale, il team Cadillac si schiera sulla griglia di partenza come l’undicesima forza del mondiale. Un progetto ambizioso che unisce l’esperienza di TWG Motorsports alle risorse immense di General Motors. Con oltre 550 dipendenti dislocati tra Stati Uniti e Regno Unito, la scuderia americana ha già dimostrato una velocità d’esecuzione sorprendente, superando i 4.200 chilometri nei test invernali.

Il CEO del progetto, Dan Towriss, ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto: “Questo fine settimana segna una data indelebile nella cronaca del Team Cadillac di Formula 1. Questa monoposto è il frutto di migliaia di ore di dedizione assoluta tra l’Europa e gli Stati Uniti, portata avanti da centinaia di professionisti convinti di poter costruire qualcosa di all’altezza di una vetrina così prestigiosa. Vedere i nostri colori sulla griglia di partenza del primo Gran Premio è un motivo di vanto per ognuno di noi. Siamo consapevoli che in questa categoria non esistono regali: ogni centimetro va conquistato con il lavoro. Quello di Melbourne è soltanto il punto di partenza”.

Anche Mark Reuss, presidente di General Motors, ha evidenziato il valore strategico dell’operazione: “Il debutto ufficiale della nostra squadra in Australia trasforma in realtà una visione che ha mosso molti di noi all’interno di General Motors, rappresentando un istante di orgoglio collettivo per chi ha lavorato senza sosta. Per riportare Cadillac al vertice dei brand di lusso su scala globale, la Formula 1 costituisce un tassello irrinunciabile. Essere parte attiva della nascita di questo programma è stata per me, e per tutto lo staff, un’esperienza estremamente gratificante”.

A dirigere le operazioni in pista è il Team Principal Graeme Lowdon, che non nasconde le difficoltà del compito: “Essere qui per l’esordio del Cadillac Formula 1 Team è senza dubbio uno dei momenti più alti del mio percorso professionale. È stata una scalata durissima e la mia gratitudine va a chiunque abbia dato il proprio contributo. Tuttavia, il Gran Premio d’Australia è solo il primo passo di una lunga marcia verso il successo a lungo termine. Sono soddisfatto del lavoro svolto tra Barcellona e il Bahrain e siamo già pronti a introdurre i primi aggiornamenti tecnici proprio in questo weekend. Le nostre ambizioni sono alte, ma restiamo ancorati alla realtà, mantenendo un profondo rispetto per la sfida che abbiamo davanti”.

Per accelerare la crescita, il team si è affidato a una coppia di piloti che non ha bisogno di presentazioni. Checo Perez ha espresso così il suo entusiasmo: “Essere a Melbourne per scrivere questa nuova pagina insieme al team Cadillac è un onore immenso. Entrare a far parte di questa realtà nascente è stata finora una delle tappe più significative della mia carriera. All’interno del gruppo si respira un’energia estremamente positiva e stiamo crescendo insieme giorno dopo giorno. Dobbiamo essere fieri del cammino fatto finora e la voglia di scendere in pista è tantissima”.

Infine, Valtteri Bottas ha rimarcato l’unicità dell’evento: “Il Gran Premio d’Australia di questa stagione rappresenta un’esperienza senza precedenti. Melbourne è una città che amo, ma tornarci per inaugurare il percorso del team Cadillac rende tutto ancora più vibrante. Il calore del pubblico australiano renderà questo fine settimana qualcosa di indimenticabile. Sono orgoglioso dell’impegno profuso dalla squadra nei mesi di preparazione; siamo solo all’inizio del nostro cammino comune, ma i progressi sono già evidenti e non vedo l’ora che si spengano i semafori”.