F1 | Vettel: “Possiamo raccogliere punti importanti, ma serve una gara perfetta” [VIDEO]

Nonostante l’11° piazza nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Sebastian Vettel si è detto ottimista per la gara di questo pomeriggio, sottolineando come la strategia di gara, unita all’ottima gestione delle mescole, potrebbe aiutarlo in una risalita quanto mai importante all’interno della zona punti.

Secondo il quattro volte Campione del Mondo, la Ferrari può contare su un passo gara interessante, aspetto che potrebbe riservare delle sorprese per la corsa che scatterà questo pomeriggio. Vettel, ricordiamo, non è riuscito a centrare l’accesso in Q3 per pochi decimi, mentre peggio è andata al suo compagno di scuderia, visto che Charles Leclerc, apparso in difficoltà per tutto il week-end, non è riuscito ad andare oltre la 12° piazza in qualifica.

Appuntamento alle 15.10 su Sky Sport F1 HD per la diretta di questo Gran Premio del Bahrain edizione 2020.