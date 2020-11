Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. Grazie a una performance strepitosa, Lewis Hamilton ha conquistato sul tracciato del Sakhir la pole numero 98 della carriera, avvicinando prepotentemente l’obiettivo delle 100 partenze dalla prima piazzola.

Seconda posizione per il compagno di squadra, Valtteri Bottas, con alle sue spalle le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon, apparsi comunque in forma e pronti a sfruttare una qualsiasi sbavatura del team Campione del Mondo in carica. Quinta posizione per Sergio Perez, seguito da Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Completano lo schieramento dei primi dieci la McLaren di Lando Norris e l’AlphaTauri condotta da Daniil Kvyat.

Indietro le Ferrari: Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre l’11° piazza, mentre Charles Leclerc si è piazzato subito alle sue spalle, in 12° posizione. Appuntamento alle 15.10 su Sky Sport F1 HD per la diretta di questo Gran Premio del Bahrain edizione 2020.

F1, GP Bahrain – La griglia di partenza

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m27.264s

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.289s

SECONDA FILA

3 Max Verstappen Red Bull/Honda 0.414s

4 Alexander Albon Red Bull/Honda 1.010s

TERZA FILA

5 Sergio Perez Racing Point/Mercedes 1.058s

6 Daniel Ricciardo Renault 1.153s

QUARTA FILA

7 Esteban Ocon Renault 1.155s

8 Daniil Kvyat AlphaTauri/Honda 1.354s

QUINTA FILA

9 Lando Norris McLaren/Renault 1.278s

SESTA FILA

11 Sebastian Vettel Ferrari 1.885s

12 Charles Leclerc Ferrari 1.901s

SETTIMA FILA

13 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 2.293s

14 George Russell Williams/Mercedes 3.954s

OTTAVA FILA

15 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault –

16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 2.227s

NONA FILA

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo/Ferrari 2.546s

18 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 2.847s

DECIMA FILA

19 Romain Grosjean Haas/Ferrari 2.874s

20 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 2.918s